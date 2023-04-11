Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке, есть раненые
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли пассажирский автобус, есть пострадавшие
В Куйбышевском районе Донецка под обстрел ВСУ попал автобус с пассажирами, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале. По его словам, есть пострадавшие, подробности уточняются.
"По предварительной информации, в посёлке Лозовской Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута. Есть пострадавшие, среди которых и водитель", — написал мэр.
А ранее ВСУ за пять минут выпустили по Ясиноватой в ДНР 30 снарядов. За полчаса до этого украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка. Данные фиксирует Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Getty Images / Mustafa Ciftci