Два мирных жители погибли в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

В городе Ясиноватая, который находится рядом с Донецком, два мирных жителя стали жертвами обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Ранения получили семь гражданских, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Погибли двое мужчин 1988 и 1987 г.р. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц: мужчины 1983, 1999, 1991, 1959, 1958 и 1963 г.р., данные ещё одного раненого мужчины устанавливаются", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Ранее глава города Дмитрий Шевченко сообщал об одном погибшем и 14 раненных в результате обстрелов. В представительстве ДНР в СЦКК уточняли, что ВСУ за день выпустили по Ясиноватой 33 снаряда калибра 155 мм и две ракеты из РСЗО.