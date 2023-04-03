Пушилин заявил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении

Российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку и ведут наступление. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Создаётся ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, об оперативном окружении пока говорить рано, но российские подразделения продвигаются вперёд.

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек, расположенный к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.