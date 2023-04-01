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1 апреля, 03:09

Под Авдеевкой уничтожен опорный пункт ВСУ

Минобороны: Группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Российская группировка "Юг" ликвидировала гаубицу Д-20 Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении. Также были уничтожены взводный опорный пункт и порядка десяти военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.

"На Авдеевском направлении расчётами батареи гаубиц "Мста-Б" артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен ещё один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до десяти военнослужащих ВСУ", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Также, по его словам, на этом направлении при помощи батареи 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" было уничтожено артиллерийское орудие ВСУ.

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Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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