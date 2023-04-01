Под Авдеевкой уничтожен опорный пункт ВСУ
Минобороны: Группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Российская группировка "Юг" ликвидировала гаубицу Д-20 Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении. Также были уничтожены взводный опорный пункт и порядка десяти военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.
"На Авдеевском направлении расчётами батареи гаубиц "Мста-Б" артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен ещё один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до десяти военнослужащих ВСУ", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
Также, по его словам, на этом направлении при помощи батареи 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" было уничтожено артиллерийское орудие ВСУ.
Ранее российские военные из группировки сил "Запад" ликвидировали две ДРГ ВСУ под Купянском, находившиеся в нескольких десятках километров от границы РФ.