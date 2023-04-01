Две группы украинских диверсантов уничтожены на Купянском направлении

Российские военные из группировки сил "Запад" уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском, который находится в нескольких десятках километров от границы России. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад", используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнём самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы", — приводит ТАСС его слова.

Также российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Стелимаховки, которая находится на территории ДНР. А ещё артиллерия группировки "Запад" разбила два украинских миномётных расчёта.