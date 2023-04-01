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Опубликовано 1 апреля 2023, 02:21
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Две группы украинских диверсантов уничтожены на Купянском направлении

Минобороны: На Купянском направлении уничтожены две украинские ДРГ

Российские военные из группировки сил "Запад" уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском, который находится в нескольких десятках километров от границы России. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад", используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнём самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы", — приводит ТАСС его слова.

Также российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Стелимаховки, которая находится на территории ДНР. А ещё артиллерия группировки "Запад" разбила два украинских миномётных расчёта.

ВСУ в очередной раз понесли крупные потери на Донецком направлении
ВСУ в очередной раз понесли крупные потери на Донецком направлении

Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ только за сутки потеряли до 55 человек на Купянском направлении. Также там были уничтожены две бронированные машины и два автомобиля.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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