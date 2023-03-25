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Опубликовано 25 марта 2023, 11:22

Российские войска уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Купянском направлении

До 55 украинских военнослужащих были уничтожены за минувшие сутки на Купянском направлении. Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на данном направлении Конашенков перечислил две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Марьинка будет освобождена после взятия под контроль небольшого участка в западной части города. По его словам, командование ВСУ продолжает "упираться и перебрасывать резервы". А вот Авдеевское направление Пушилин назвал одним из самых горячих сейчас.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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