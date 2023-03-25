Российские войска уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Купянском направлении
До 55 украинских военнослужащих были уничтожены за минувшие сутки на Купянском направлении. Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
Среди других потерь противника на данном направлении Конашенков перечислил две боевые бронированные машины и два автомобиля.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Марьинка будет освобождена после взятия под контроль небольшого участка в западной части города. По его словам, командование ВСУ продолжает "упираться и перебрасывать резервы". А вот Авдеевское направление Пушилин назвал одним из самых горячих сейчас.
VК / Минобороны России