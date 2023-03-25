На Украине задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях в ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях в рядах ВСУ
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в неоправданных потерях в рядах ВСУ.
"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?" — возмутился Соскин в видеоролике на своём YouTube-канале.
По словам экс-советника Кучмы, на Украине сейчас главенствует полная диктатура, устроившая "пир во время чумы". Так, представители киевской власти живут в роскоши и экстравагантности, "паразитируя" на простых гражданах, которые вынуждены страдать.
Ранее в США озвучили огромное число потерь украинской армии с начала конфликта. По оценкам американских чиновников, более ста тысяч солдат потеряли ВСУ на поле боя, а основной части военных Киев лишился в Артёмовске.
Сайт президента Украины