Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в неоправданных потерях в рядах ВСУ.

"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?" — возмутился Соскин в видеоролике на своём YouTube-канале.

По словам экс-советника Кучмы, на Украине сейчас главенствует полная диктатура, устроившая "пир во время чумы". Так, представители киевской власти живут в роскоши и экстравагантности, "паразитируя" на простых гражданах, которые вынуждены страдать.