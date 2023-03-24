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24 марта, 19:06

СМИ подтвердили слова комбата ВСУ о препятствиях для наступления, которые стоили ему поста

Украинские СМИ сообщили о большом количестве отказников в ВСУ

В рядах ВСУ наблюдается большое количество отказников, которые не хотят отправляться на фронт, сообщает украинский портал "Страна.ua".

Журналисты подтвердили слова комбата 46-й бригады ВСУ с позывным Купол, который рассказал в интервью Washington Post о больших потерях ВСУ и плохой подготовке новобранцев, после чего ему пришлось написать рапорт на увольнение. Позже другие украинские военные признали, что Купол поплатился за правду.

"Они [военнослужащие ВСУ] также говорят о довольно большом числе отказников, даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров", — говорится в публикации издания.

В связи с происходящим отказников "используют как могут на второй и третьей линиях обороны — они копают окопы, пилят дрова, используются для любых хозработ", при этом никаких надбавок им не платят.

Минобороны сообщило об огромных потерях личного состава ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило об огромных потерях личного состава ВСУ на одном из направлений

Несмотря на проблемы в войсках ВСУ, есть информация, что подготовленные на учениях в ЕС украинцы сейчас перебрасываются к линии боестолкновения. По словам врио главы ДНР Пушилина, "они, безусловно, готовятся".

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ТАСС / Паб Максим

Ирина Фальке
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