В рядах ВСУ наблюдается большое количество отказников, которые не хотят отправляться на фронт, сообщает украинский портал "Страна.ua".

Журналисты подтвердили слова комбата 46-й бригады ВСУ с позывным Купол, который рассказал в интервью Washington Post о больших потерях ВСУ и плохой подготовке новобранцев, после чего ему пришлось написать рапорт на увольнение. Позже другие украинские военные признали, что Купол поплатился за правду.

"Они [военнослужащие ВСУ] также говорят о довольно большом числе отказников, даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров", — говорится в публикации издания.

В связи с происходящим отказников "используют как могут на второй и третьей линиях обороны — они копают окопы, пилят дрова, используются для любых хозработ", при этом никаких надбавок им не платят.