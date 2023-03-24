ВСУ стягивают на передовую резервы из обученных в Европе бойцов
Пушилин: ВСУ перебрасывают к линии боестолкновения технику и обученных в ЕС бойцов
Вооружённые силы Украины сейчас стягивают к линии боевого соприкосновения резервы, в число которых входят те, кто проходил обучение в странах Европы. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Безусловно, они готовятся. Мы видим определённое скопление, переброску определённого рода резервов, в том числе того резерва, который обучался в европейских странах. Мы видим и переброску техники", — сказал он.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Генштаб России готовится к наступательным операциям Киева.
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