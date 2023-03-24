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Регион
Опубликовано 24 марта 2023, 09:26
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Медведев заявил о подготовке Киева к наступательным операциям

Зампред Совбеза РФ Медведев: Генштаб России готовится к наступательным операциям Киева

Власти Украины готовятся к наступательным операциям, но России это известно, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам замглавы СБ, Генеральный штаб РФ готовит в ответ свои решения.

"Они (Украина. — Прим. Лайфа) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Какие детали выдают западные СМИ о планах ВСУ и что за ними скрывается
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Ранее депутат Алексей Журавлёв оценил "дезинформационные" заявления ВСУ о наступлении под Артёмовском. Первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне отметил, что украинские власти и военачальники придерживаются не армейской, а шоуменской логики.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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