Медведев заявил о подготовке Киева к наступательным операциям
Зампред Совбеза РФ Медведев: Генштаб России готовится к наступательным операциям Киева
Власти Украины готовятся к наступательным операциям, но России это известно, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам замглавы СБ, Генеральный штаб РФ готовит в ответ свои решения.
"Они (Украина. — Прим. Лайфа) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Ранее депутат Алексей Журавлёв оценил "дезинформационные" заявления ВСУ о наступлении под Артёмовском. Первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне отметил, что украинские власти и военачальники придерживаются не армейской, а шоуменской логики.