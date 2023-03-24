Медведев заявил о подготовке Киева к наступательным операциям

Власти Украины готовятся к наступательным операциям, но России это известно, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам замглавы СБ, Генеральный штаб РФ готовит в ответ свои решения.

"Они (Украина. — Прим. Лайфа) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.