Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом прокомментировал заявление командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского о возможном контрнаступлении, которое может произойти в районе Артёмовска (Бахмута).

"Все статьи в западной прессе и заявления военачальников ВСУ можно считать частями одной большой спецоперации, в которую входит и дезинформационная составляющая, и, собственно, военная. Уверен, они специально нас запутывают, называя разные населённые пункты и направления. Точно также повсюду нащупываются наши слабые места по всей линии фронта", — заявил Журавлёв.

Он отметил, что с тактической точки зрения Киеву было бы выгоднее нанести удар Российской армии на Запорожском направлении, перерезая сухопутный коридор в Крым. Однако украинские власти и военачальники придерживаются не армейской, а шоуменской логики, когда важнее отбить "фортецю Бахмут" ("Крепость Бахмут"), вокруг которой сейчас "вертится эго украинского президента".

Собеседник Лайфа уверен, что Войска России к обороне готовы и морально, и физически. В то же время он отметил, что по таким вопросам всё-таки хочется услышать мнение соответствующих ведомств, например, заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенант Игоря Конашенкова, который точно скажет, что у России всё готово для обороны по всей линии.

"Хотя надо заметить, что обороной войны не выигрывают. Нам бы хотелось не обороняться, а наступать", — подчеркнул наш собеседник.