ВСУ собрали вокруг Артёмовска группировку из 80 тысяч бойцов

ВСУ нарастили военное присутствие вблизи Артёмовска (Бахмута), теперь там насчитывается более 80 тысяч украинских бойцов. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью, опубликованном в телеграм-канале его пресс-службы.

"На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек] вокруг Бахмута. Эта группировка находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре", — уточнил он.