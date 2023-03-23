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23 марта, 13:27
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ВСУ собрали вокруг Артёмовска группировку из 80 тысяч бойцов

Пригожин сообщил о группировке из более 80 тысяч бойцов ВСУ вокруг Артёмовска

ВСУ нарастили военное присутствие вблизи Артёмовска (Бахмута), теперь там насчитывается более 80 тысяч украинских бойцов. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью, опубликованном в телеграм-канале его пресс-службы.

"На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек] вокруг Бахмута. Эта группировка находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре", — уточнил он.

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Ранее Пригожин сообщал, что российские силы контролируют уже около 70% города Артёмовска. Также ВС РФ закрепились на заводе АЗОМ, который является основным предприятием в городе.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Татьяна Миссуми
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