Силы РФ контролируют около 70% Артёмовска

Российские силы контролируют уже около 70% города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют около 70% населённого пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения", — говорится в сообщении Пригожина.