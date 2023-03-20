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Регион
Опубликовано 20 марта 2023, 15:16
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Силы РФ контролируют около 70% Артёмовска

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" контролирует около 70% Артёмовска

Российские силы контролируют уже около 70% города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют около 70% населённого пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения", — говорится в сообщении Пригожина.

Он также сообщил, что в конце марта – начале апреля ВСУ хотят начать широкомасштабное наступление, чтобы отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил Российской армии.

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Ранее о том, что российские силы взяли под контроль уже до 70% Артёмовска, заявили в ДНР. Также военные закрепились в "артёмовской "Азовстали". При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать город, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать по просёлочным дорогам, бросая технику.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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