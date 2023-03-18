В Артёмовске (Бахмуте) российские военные ликвидировали бойца ВСУ Сергея Мирончикова из подразделения "Волки Да Винчи", сообщили в телеграм-канале группировки. Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи).

Прощание с Мирончиковым состоится завтра, 19 марта, в Бориспольском районе Киевской области. Будут ли похороны верного "волка" такими же пышными, как у его командира, не уточняется, как и то, приедет ли на них президент Украины Владимир Зеленский.