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Опубликовано 18 марта 2023, 11:39
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Один из самых верных "волков" Да Винчи убит в Артёмовске вслед за правосеком-палачом

В Артёмовске ликвидирован боец из подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Мирончиков

Боец из подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Мирончиков. Обложка © t.me / "Вовки Да Вінчі"

Боец из подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Мирончиков. Обложка © t.me / "Вовки Да Вінчі"

В Артёмовске (Бахмуте) российские военные ликвидировали бойца ВСУ Сергея Мирончикова из подразделения "Волки Да Винчи", сообщили в телеграм-канале группировки. Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи).

Прощание с Мирончиковым состоится завтра, 19 марта, в Бориспольском районе Киевской области. Будут ли похороны верного "волка" такими же пышными, как у его командира, не уточняется, как и то, приедет ли на них президент Украины Владимир Зеленский.

Для кого Зеленский устроил шоу из смерти шутившего про кости русских детей правосека Да Винчи
Для кого Зеленский устроил шоу из смерти шутившего про кости русских детей правосека Да Винчи

Из смерти Коцюбайло, погибшего 7 марта под Артёмовском, лидер Незалежной устроил настоящее шоу. Ради церемонии прощания с шутившим о костях русских детей правосеком в Киеве перекрыли Крещатик. Зеленский повёл с собой к гробу премьер-министра Финляндии Санну Марин, ради которой, видимо, и были организованы пышные похороны. Это шокировало мировую общественность. Британцы пришли в ужас от фото финского премьера с Зеленским у тела Да Винчи.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Оксана Попова
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