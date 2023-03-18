Один из самых верных "волков" Да Винчи убит в Артёмовске вслед за правосеком-палачом
В Артёмовске ликвидирован боец из подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Мирончиков
Боец из подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Мирончиков. Обложка © t.me / "Вовки Да Вінчі"
В Артёмовске (Бахмуте) российские военные ликвидировали бойца ВСУ Сергея Мирончикова из подразделения "Волки Да Винчи", сообщили в телеграм-канале группировки. Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи).
Прощание с Мирончиковым состоится завтра, 19 марта, в Бориспольском районе Киевской области. Будут ли похороны верного "волка" такими же пышными, как у его командира, не уточняется, как и то, приедет ли на них президент Украины Владимир Зеленский.
Из смерти Коцюбайло, погибшего 7 марта под Артёмовском, лидер Незалежной устроил настоящее шоу. Ради церемонии прощания с шутившим о костях русских детей правосеком в Киеве перекрыли Крещатик. Зеленский повёл с собой к гробу премьер-министра Финляндии Санну Марин, ради которой, видимо, и были организованы пышные похороны. Это шокировало мировую общественность. Британцы пришли в ужас от фото финского премьера с Зеленским у тела Да Винчи.
* Запрещённая в России экстремистская организация.