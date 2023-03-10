В Киеве перекрыли Крещатик ради прощания с лидером "Правого сектора", шутившего о костях русских детей

В Киеве в эти минуты проходит масштабная церемония прощания с одним из лидеров "Правого сектора"* — Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи), который погиб под Артёмовском 7 марта. Проститься с националистом на Майдан пришло огромное количество людей. Ради этого даже перекрыли Крещатик.

Ради прощания с одним из лидеров "Правого сектора"* — Коцюбайло — в Киеве перекрыли Крещатик. Видео © Telegram / УНИАН

Панихиду по Коцюбайло в Михайловском златоверхом соборе даже посетил президент Украины Владимир Зеленский. Компанию ему составила премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится с визитом в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил панихиду по одному из лидеров "Правого сектора"* — Дмитрию Коцюбайло. Видео © Telegram / "Украина сейчас"

Коцюбайло, которому Зеленский в 2021 году присвоил звание Героя Украины, было 27 лет. Широко известен он стал после выхода статьи в американской газете The New York Times о ситуации на границе с Россией. В материале рассказывалось, что подразделение Коцюбайло держит рядом со штабом приручённого волка. Журналист опубликовал "шутку" бойца, что его "солдаты кормят волка костями русскоязычных детей".

Не так давно в Киеве проходили похороны глав МВД Дениса Монастырского и других сотрудников ведомства, разбившихся на вертолёте 18 января в городе Бровары. Однако масштабных шествий со скандированием лозунгов и перекрытием дорог тогда устраивать в столице Украины не стали, несмотря на значимый пост покойного.