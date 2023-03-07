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7 марта, 17:13
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Под Артёмовском погиб один из лидеров "Правого сектора" Коцюбайло с позывным да Винчи

Под Артёмовском (Бахмутом) погиб один из лидеров "Правого сектора"* — Дмитрий Коцюбайло — с позывным да Винчи. Об этом в соцсетях заявил бывший народный депутат Украины Борислав Берёза.

"Сегодня Украина под Бахмутом потеряла одного из своих [военных]", — написал он.

Смерть подтвердил и адвокат Маси Найем.

Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области в селе Заднестрянское в 1995 году. В 2014 году он пошёл воевать в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Роту, которой он командовал, назвал своим псевдонимом — "Волки да Винчи".

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Лайф сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский ранее дал звание Героя Украины Коцюбайло. После этого житель Мариуполя сжёг свой украинский паспорт.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

Getty Images / Marek M. Berezowski / Anadolu Agency

Никита Осипов
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