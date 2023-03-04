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Опубликовано 4 марта 2023, 13:37
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В США привели доказательство плачевного состояния дел ВСУ в Артёмовске

NYT: Второй приезд генерала Сырского в Артёмовск означает шаткое положение ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский (справа). Обложка © t.me/landforcesofukraine

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский (справа). Обложка © t.me/landforcesofukraine

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский второй раз за шесть дней приехал в Артёмовск (Бахмут), что доказывает тяжёлое положение дел ВСУ, пишет обозреватель New York Times Марк Сантора. Командующий Восточной группировкой украинской армии посещал город 25 февраля и нанёс находящимся там бойцам повторный визит 3 марта.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский. Фото © t.me/landforcesofukraine

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский. Фото © t.me/landforcesofukraine

"В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артёмовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе", — отмечается в статье.

Автор уверен, что велик риск попадания украинских подразделений в окружение и тогда им придётся выбирать — погибнуть или сдаться. Россия скоро перережет все пути доставки боеприпасов для ВСУ, уже перекрыта одна из важнейших дорог для снабжения, пока продолжают действовать две оставшиеся, отмечается в публикации.

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Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Информацию подтвердил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, показав видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге.

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Татьяна Миссуми
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