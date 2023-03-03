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Регион
Опубликовано 3 марта 2023, 08:06
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Пригожин заявил о почти полном окружении Артёмовска и обратился к Зеленскому

Пригожин заявил, что Артёмовск фактически окружён

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что Артёмовск (украинское название — Бахмут) фактически окружён, и предложив лидеру Незалежной вывести войска из города по единственной оставшейся дороге.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видео © VK / Пресс-служба компании "Конкорд"

"Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога, клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим всё больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружён", обратился Пригожин к Зеленскому.

Далее на видео записано обращение украинцев — двоих подростков и пожилого мужчины, они попросили президента Украины дать им возможность вернуться на родину, к семьям.

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А накануне стало известно, что российские военные закрепились в центре Артёмовска. Информацию об этом подтвердил Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами, которые находятся на крыше одного из зданий.

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Getty Images / Marek M. Berezowski / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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