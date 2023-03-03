Пригожин заявил о почти полном окружении Артёмовска и обратился к Зеленскому

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что Артёмовск (украинское название — Бахмут) фактически окружён, и предложив лидеру Незалежной вывести войска из города по единственной оставшейся дороге.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видео © VK / Пресс-служба компании "Конкорд"

"Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога, клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим всё больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружён", — обратился Пригожин к Зеленскому.

Далее на видео записано обращение украинцев — двоих подростков и пожилого мужчины, они попросили президента Украины дать им возможность вернуться на родину, к семьям.