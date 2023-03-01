В ДНР заявили, что Киев потерял до 70% опытных военных в Артёмовске

Потери Киева в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) составляют до 70% военных из подготовленных подразделений. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование", — отметил Кимаковский в эфире Первого канала.