В ДНР заявили, что Киев потерял до 70% опытных военных в Артёмовске
Советник Пушилина Кимаковский: Киев потерял до 70% опытных военных в Артёмовске
Потери Киева в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) составляют до 70% военных из подготовленных подразделений. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование", — отметил Кимаковский в эфире Первого канала.
Советник подчеркнул, что речь идёт именно о подготовленных военных, и если киевские власти направят дополнительные силы в район боевых действий, это будут те подразделения, "которые им не важны".
Ранее советник Владимира Зеленского Роднянский заявил, что ВСУ могут отступить из Артёмовска. Он объяснил это тем, что "командование не хочет рисковать жизнями своих солдат". При этом, по словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, стараясь удержать позиции. Впрочем, даже западные СМИ в успех украинской армии на этом направлении не верят.
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