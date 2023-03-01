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Регион
Опубликовано 1 марта 2023, 14:58
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Британская газета Express рассказала об ужасе Зеленского от неминуемой стратегической победы Путина

Express: Сообщения о скором разгроме ВСУ в Артёмовске пугают Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артёмовске вот-вот падёт под натиском Российской армии. Об этом заявил обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.

"Владимир Путин усиливает давление на город Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа). Владимир Зеленский признаёт, что защищать его становится всё труднее", — отмечает автор.

Офис Зеленского срочно связался с Вашингтоном на фоне провала ВСУ в Артёмовске
Офис Зеленского срочно связался с Вашингтоном на фоне провала ВСУ в Артёмовске

По словам журналиста, взятие Артёмовска станет для РФ стратегической и символической победой.

Ранее в Киеве допустили возможность отступления сил ВСУ из Артёмовска, объяснив это тем, что "командование не хочет рисковать жизнями своих солдат". По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ВСУ стягивают подкрепление к городу и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции. Но, видимо, из последних сил. В успех украинской армии на этом направлении не верят даже западные СМИ.

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Getty Images / Alex Wong

Никита Никонов
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