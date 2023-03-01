Британская газета Express рассказала об ужасе Зеленского от неминуемой стратегической победы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артёмовске вот-вот падёт под натиском Российской армии. Об этом заявил обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.

"Владимир Путин усиливает давление на город Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа). Владимир Зеленский признаёт, что защищать его становится всё труднее", — отмечает автор.