Пригожин заявил, что десятки тысяч солдат ВСУ оказывают сопротивление в Артёмовске
ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"ВСУ на Артёмовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боёв увеличивается с каждым днём", — цитирует его пресс-служба в телеграм-канале.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря ЧВК "Вагнер". В украинской армии назвали обстановку "сущим адом" и подчеркнули, что Киев скрывает отвратительное положение дел ВСУ.
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