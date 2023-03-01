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Опубликовано 1 марта 2023, 11:36
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Пригожин заявил, что десятки тысяч солдат ВСУ оказывают сопротивление в Артёмовске

ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"ВСУ на Артёмовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боёв увеличивается с каждым днём", цитирует его пресс-служба в телеграм-канале.

Западные СМИ дали срок ВСУ для выхода из Артёмовска
Западные СМИ дали срок ВСУ для выхода из Артёмовска

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря ЧВК "Вагнер". В украинской армии назвали обстановку "сущим адом" и подчеркнули, что Киев скрывает отвратительное положение дел ВСУ.

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Getty Images / Chris McGrath

Татьяна Миссуми
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