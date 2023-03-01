Пригожин заявил, что десятки тысяч солдат ВСУ оказывают сопротивление в Артёмовске

ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"ВСУ на Артёмовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боёв увеличивается с каждым днём", — цитирует его пресс-служба в телеграм-канале.