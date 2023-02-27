Российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря "Вагнеру"
Пушилин сообщил о появлении возможности взять ВСУ в кольцо в Артёмовске
У российских войск появились благоприятные условия для взятия в кольцо подразделений ВСУ в Артёмовске. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артёмовское направление, которое находится в центре внимания сейчас", — уточнил он.
Пушилин отметил, что сейчас удалось выйти к Хромово и селу Богдановка, после того как ЧВК "Вагнер" освободил Ягодное и Берховку. А это создаёт "удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", подчеркнул политик.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что передовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут бои уже практически в центре Артёмовска. Все дороги находятся под огневым контролем российских сил, украинской армии приходится прокладывать полевые маршруты для доставки техники.
Vk.com / Минобороны России