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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 09:48
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Российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря "Вагнеру"

Пушилин сообщил о появлении возможности взять ВСУ в кольцо в Артёмовске

У российских войск появились благоприятные условия для взятия в кольцо подразделений ВСУ в Артёмовске. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артёмовское направление, которое находится в центре внимания сейчас", — уточнил он.

Пушилин отметил, что сейчас удалось выйти к Хромово и селу Богдановка, после того как ЧВК "Вагнер" освободил Ягодное и Берховку. А это создаёт "удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", подчеркнул политик.

Сколько украинских военных может попасть в котёл в Артёмовске
Сколько украинских военных может попасть в котёл в Артёмовске

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что передовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут бои уже практически в центре Артёмовска. Все дороги находятся под огневым контролем российских сил, украинской армии приходится прокладывать полевые маршруты для доставки техники.

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Vk.com / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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