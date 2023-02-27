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Сколько украинских военных может попасть в котёл в Артёмовске

Оперативные возможности ВСУ под Бахмутом сужаются с каждым днём, и сейчас речь идёт скорее о том, удастся ли подразделениям выскочить из готовящейся ловушки и какой ценой.

Опубликовано 26 февраля 2023, 23:43
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Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Обстановка в Артёмовске на данный момент

26 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о текущей боевой обстановке в Бахмуте (Артёмовске). Он отметил, что ВС РФ продвигаются на северо-запад города. По словам Марочко, у ВСУ осталась всего одна трасса с твёрдым покрытием под Хромово, которая до недавнего времени считалась безопасной. Но сейчас она под огневым контролем ВС РФ.

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, стремительное сокращение путей отхода с нескольких десятков до пары дорог связано, в частности, с погодными условиями.

— Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги, — подчеркнул подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время
Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время

Бахмут на карте

Фото © GoogleMaps

Фото © GoogleMaps

Если обратить внимание на сводки последних недель, можно обнаружить, что ситуация для ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) в 2023-м начинает ухудшаться ещё сильнее, чем раньше — сейчас украинцев теснят не только с севера, но и с юга.

24 февраля поступило сообщение о захвате российскими силами села Берховка (к северо-западу от Бахмута), что, по словам экспертов, стало возможно после взятия села Парасковиевка. Вследствие этого дорога М03 на Славянск была перерезана. В январе докладывали о взятии под контроль сёл Клещеевка и Подгородное.

25 февраля ВС РФ освободили село Ягодное на севере Бахмута (Артёмовска). Таким образом, противник оказался зажат на этом направлении. 26 февраля подтвердилась информация о том, что ВСУ взорвали дамбу водохранилища Северный ставок. Как считают военные, сделано это от отчаяния и с целью замедлить наступление ВС РФ.

На юге дела у ВСУ складываются не лучше: ещё в начале февраля сообщалось о штурме силами ВС РФ села Ивановское (Красное). 22 января стало известно о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ по пути к селу и отсечении его как от Бахмута, так и от Константиновки.

По словам военных аналитиков, именно Ягодное, Ивановское и Хромово, находящиеся вблизи Бахмута, играют решающую роль в битве за этот город.

В случае наступления южнее, в сторону посёлка Хромово, ВСУ могут оказаться перед выбором: или бежать из города под огнём, или пробиться в городские кварталы и погибнуть, но позже. Единственная трасса, соединяющая Артёмовск и соседний Часов Яр, осталась в распоряжении украинской группировки в Бахмуте совсем ненадолго — дорога уже простреливается артиллерией ВС РФ и безопасно покинуть город по ней ВСУ уже не могут. И хотя противник продолжает сопротивляться и пытается удержать фронт к северу от трассы, на ряде участков бои перешли в стадию зачистки. Многие боеспособные подразделения ВСУ практически ликвидированы.

Что известно о штурме Соледара на текущий момент
Что известно о штурме Соледара на текущий момент

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По последним данным, безвозвратные потери ВСУ на Артёмовском направлении за два последних месяца исчисляются тысячами.

— Иногда за сутки лишь на одном участке фронта украинская группировка теряет не менее сотни солдат, отметил на днях военный эксперт Ян Гагин.

Кроме того, у ВСУ наблюдается серьёзный дефицит спецтехники для эвакуации раненых. Поставляемая Западом техника не рассчитана на такие задачи, в связи с чем украинские военные используют гражданские машины, применять которые между позициями практически невозможно из-за скромных внедорожных возможностей. Ближайшие больницы соседних с Артёмовском Дружковки и Константиновки переполнены с ноября прошлого года: из-за постоянного потока тяжелораненых украинских военных там зафиксирован дефицит донорской крови. Суммарные потери ещё предстоит подсчитать, но цифра может получиться пугающая.

Среди убитых, по данным источников, немало выходцев с Западной Украины, которые прошли в своё время подготовку под руководством инструкторов НАТО, у некоторых боевая биография ведёт отсчёт с 2014-го.

К тому же под Бахмутом (Артёмовском) гибнут как насильно мобилизованные украинские мужчины, которых отправили на фронт прямо с улицы, так и наиболее боеспособные формирования ВСУ. Помимо 60-й и 71-й пехотной бригады, батальона "Скала", а также 59-й моторизованной бригады и 4-й танковой Киев сжёг в Артёмовске значительную часть отряда Сил специальных операций ГУР и другую боевую элиту.

Бахмутский котёл – 2023

Фото © Getty Images / Pierre Crom

Фото © Getty Images / Pierre Crom

По словам военных экспертов, первый и важный момент — сужение "горлышка" входа в Бахмут. Киев сконцентрировал, по некоторым данным, порядка 45 тысяч штыков на небольшом участке, что облегчает работу российской артиллерии и позволяет бить как по скоплениям техники, так и по штабам, местоположение которых из-за большого количества людей установить проще, чем полгода назад.

По предварительным данным, если кольцо вокруг Бахмута (Артёмовска) замкнётся в ближайшее время, то в котле окажется примерно 30 тысяч бойцов ВСУ. Есть и другой вариант: кольцо окружения замкнётся с более широким охватом — вокруг Часова Яра, где проходит единственная пригодная для ВСУ трасса, и тогда в ловушке окажется до 40 тысяч штыков.

Такая концентрация сил противника открывает перспективу для работы российской боевой авиации и артиллерии. Военные эксперты ранее отмечали, что избранная Зеленским тактика "стоять до последнего" уже даёт свои плоды и вовсю ведёт украинскую группировку под Бахмутом к точке невозврата.

Как будет развиваться спецоперация на Украине дальше

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Киев в плане Бахмута (как и Соледара) возлагал надежду на местную линию фортификации, которую он строил в течение нескольких лет при участии Запада. Но она всего за полгода была фактически сметена силами ВС РФ.

— Бахмут и Соледар, который взяли ранее, они же были ключевыми пунктами на этой линии обороны, которую строили восемь лет, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Некоторые эксперты считают, что, если ВС РФ удастся взять Бахмут, это будет сопоставимо со взятием Попасной, после которого ВСУ выбили из Северодонецка и Лисичанска. Проводить именно такую параллель как раз уместно, поскольку из Бахмута, как и из Попасной, идёт несколько больших дорог, по которым можно развивать наступление. И следующими целями ВС РФ могут стать Краматорск и Славянск — заключительные пункты в освобождении Донбасса.

26 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин отметил, что для освобождения республики необходимо решить несколько задач и среди них — прорыв оборонительной линии ВСУ в Славянско-Краматорском районе.

Если вернуться к текущей ситуации, можно сделать предварительные выводы. То, что сейчас происходит в Бахмуте (Артёмовске), некоторые эксперты сравнивают с Дебальцевским и Иловайским котлами 2014–2015 года. Однако в случае с Бахмутом у ВСУ слишком мало шансов вырваться из ловушки, в которой они оказались из-за упрямства Киева.

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Фото © Getty Images / Chris McGrath

Когда освободят Артёмовск?

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Российские военные освободили село под Артёмовском
Российские военные освободили село под Артёмовском
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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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