Сколько украинских военных может попасть в котёл в Артёмовске Оперативные возможности ВСУ под Бахмутом сужаются с каждым днём, и сейчас речь идёт скорее о том, удастся ли подразделениям выскочить из готовящейся ловушки и какой ценой. 63514 63514 Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Обстановка в Артёмовске на данный момент

26 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о текущей боевой обстановке в Бахмуте (Артёмовске). Он отметил, что ВС РФ продвигаются на северо-запад города. По словам Марочко, у ВСУ осталась всего одна трасса с твёрдым покрытием под Хромово, которая до недавнего времени считалась безопасной. Но сейчас она под огневым контролем ВС РФ.

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, стремительное сокращение путей отхода с нескольких десятков до пары дорог связано, в частности, с погодными условиями.

— Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги, — подчеркнул подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Бахмут на карте

Фото © GoogleMaps

Если обратить внимание на сводки последних недель, можно обнаружить, что ситуация для ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) в 2023-м начинает ухудшаться ещё сильнее, чем раньше — сейчас украинцев теснят не только с севера, но и с юга.

24 февраля поступило сообщение о захвате российскими силами села Берховка (к северо-западу от Бахмута), что, по словам экспертов, стало возможно после взятия села Парасковиевка. Вследствие этого дорога М03 на Славянск была перерезана. В январе докладывали о взятии под контроль сёл Клещеевка и Подгородное.

25 февраля ВС РФ освободили село Ягодное на севере Бахмута (Артёмовска). Таким образом, противник оказался зажат на этом направлении. 26 февраля подтвердилась информация о том, что ВСУ взорвали дамбу водохранилища Северный ставок. Как считают военные, сделано это от отчаяния и с целью замедлить наступление ВС РФ.

На юге дела у ВСУ складываются не лучше: ещё в начале февраля сообщалось о штурме силами ВС РФ села Ивановское (Красное). 22 января стало известно о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ по пути к селу и отсечении его как от Бахмута, так и от Константиновки.

По словам военных аналитиков, именно Ягодное, Ивановское и Хромово, находящиеся вблизи Бахмута, играют решающую роль в битве за этот город.

В случае наступления южнее, в сторону посёлка Хромово, ВСУ могут оказаться перед выбором: или бежать из города под огнём, или пробиться в городские кварталы и погибнуть, но позже. Единственная трасса, соединяющая Артёмовск и соседний Часов Яр, осталась в распоряжении украинской группировки в Бахмуте совсем ненадолго — дорога уже простреливается артиллерией ВС РФ и безопасно покинуть город по ней ВСУ уже не могут. И хотя противник продолжает сопротивляться и пытается удержать фронт к северу от трассы, на ряде участков бои перешли в стадию зачистки. Многие боеспособные подразделения ВСУ практически ликвидированы.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По последним данным, безвозвратные потери ВСУ на Артёмовском направлении за два последних месяца исчисляются тысячами.

— Иногда за сутки лишь на одном участке фронта украинская группировка теряет не менее сотни солдат, — отметил на днях военный эксперт Ян Гагин.

Кроме того, у ВСУ наблюдается серьёзный дефицит спецтехники для эвакуации раненых. Поставляемая Западом техника не рассчитана на такие задачи, в связи с чем украинские военные используют гражданские машины, применять которые между позициями практически невозможно из-за скромных внедорожных возможностей. Ближайшие больницы соседних с Артёмовском Дружковки и Константиновки переполнены с ноября прошлого года: из-за постоянного потока тяжелораненых украинских военных там зафиксирован дефицит донорской крови. Суммарные потери ещё предстоит подсчитать, но цифра может получиться пугающая.

Среди убитых, по данным источников, немало выходцев с Западной Украины, которые прошли в своё время подготовку под руководством инструкторов НАТО, у некоторых боевая биография ведёт отсчёт с 2014-го.

К тому же под Бахмутом (Артёмовском) гибнут как насильно мобилизованные украинские мужчины, которых отправили на фронт прямо с улицы, так и наиболее боеспособные формирования ВСУ. Помимо 60-й и 71-й пехотной бригады, батальона "Скала", а также 59-й моторизованной бригады и 4-й танковой Киев сжёг в Артёмовске значительную часть отряда Сил специальных операций ГУР и другую боевую элиту.

Бахмутский котёл – 2023

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По словам военных экспертов, первый и важный момент — сужение "горлышка" входа в Бахмут. Киев сконцентрировал, по некоторым данным, порядка 45 тысяч штыков на небольшом участке, что облегчает работу российской артиллерии и позволяет бить как по скоплениям техники, так и по штабам, местоположение которых из-за большого количества людей установить проще, чем полгода назад.

По предварительным данным, если кольцо вокруг Бахмута (Артёмовска) замкнётся в ближайшее время, то в котле окажется примерно 30 тысяч бойцов ВСУ. Есть и другой вариант: кольцо окружения замкнётся с более широким охватом — вокруг Часова Яра, где проходит единственная пригодная для ВСУ трасса, и тогда в ловушке окажется до 40 тысяч штыков.

Такая концентрация сил противника открывает перспективу для работы российской боевой авиации и артиллерии. Военные эксперты ранее отмечали, что избранная Зеленским тактика "стоять до последнего" уже даёт свои плоды и вовсю ведёт украинскую группировку под Бахмутом к точке невозврата.

Как будет развиваться спецоперация на Украине дальше

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Киев в плане Бахмута (как и Соледара) возлагал надежду на местную линию фортификации, которую он строил в течение нескольких лет при участии Запада. Но она всего за полгода была фактически сметена силами ВС РФ.

— Бахмут и Соледар, который взяли ранее, они же были ключевыми пунктами на этой линии обороны, которую строили восемь лет, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Некоторые эксперты считают, что, если ВС РФ удастся взять Бахмут, это будет сопоставимо со взятием Попасной, после которого ВСУ выбили из Северодонецка и Лисичанска. Проводить именно такую параллель как раз уместно, поскольку из Бахмута, как и из Попасной, идёт несколько больших дорог, по которым можно развивать наступление. И следующими целями ВС РФ могут стать Краматорск и Славянск — заключительные пункты в освобождении Донбасса.

26 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин отметил, что для освобождения республики необходимо решить несколько задач и среди них — прорыв оборонительной линии ВСУ в Славянско-Краматорском районе.

Если вернуться к текущей ситуации, можно сделать предварительные выводы. То, что сейчас происходит в Бахмуте (Артёмовске), некоторые эксперты сравнивают с Дебальцевским и Иловайским котлами 2014–2015 года. Однако в случае с Бахмутом у ВСУ слишком мало шансов вырваться из ловушки, в которой они оказались из-за упрямства Киева.

Фото © Getty Images / Chris McGrath Когда освободят Артёмовск? 0 В ближайшие дни В марте-апреле Свой вариант в комментариях

Авторы Сергей Андреев