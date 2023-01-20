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20 января, 08:41

В ДНР сообщили об освобождении Клещеевки

Российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", говорится в сообщении штаба.

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Напомним, накануне об освобождении Клещеевки заявил основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, бойцы ЧВК взяли под контроль населённый пункт, являющийся одним из важных пригородов Артёмовска.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова

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