ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2023, 08:41
4962

В ДНР сообщили об освобождении Клещеевки

Российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", говорится в сообщении штаба.

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Напомним, накануне об освобождении Клещеевки заявил основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, бойцы ЧВК взяли под контроль населённый пункт, являющийся одним из важных пригородов Артёмовска.

BannerImage

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar