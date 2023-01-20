В ДНР сообщили об освобождении Клещеевки
Российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны республики.
"По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", — говорится в сообщении штаба.
Напомним, накануне об освобождении Клещеевки заявил основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, бойцы ЧВК взяли под контроль населённый пункт, являющийся одним из важных пригородов Артёмовска.
VK / Минобороны России