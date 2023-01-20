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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 07:33
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Украина не сможет остаться при изначальных границах, заявили в ФРГ

Бывший депутат Бундестага Гердт: Украина не сохранится в изначальных границах

Украине не удастся остаться при своих прежних границах. Такое мнение выразил бывший депутат немецкого Бундестага, член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придётся всем миром, и делить её, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, Киев мог вступить в переговоры с Москвой, когда такое предложение выдвигала Турция. Однако США были против, поэтому диалог не состоялся. Замороженный же конфликт, считает Гердт, будет лишь эскалировать ситуацию. Теперь судьба Украины будет решаться на послевоенной конференции, заключил экс-парламентарий.

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Ранее Лайф писал, что Америку заподозрили в подготовке к новому конфликту после украинского.

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Максим Плетнёв
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