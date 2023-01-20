Первый и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце, которая прошла успешно, сейчас за ним наблюдают медики. Об этом в "Твиттере" сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", — написал представитель экс-главы республики.

По словам Укибая, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане под руководством кардиохирурга Юрия Пя.