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20 января, 07:04

Назарбаев перенёс операцию на сердце

Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что экс-президент перенёс операцию на сердце

Первый и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце, которая прошла успешно, сейчас за ним наблюдают медики. Об этом в "Твиттере" сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", — написал представитель экс-главы республики.

По словам Укибая, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане под руководством кардиохирурга Юрия Пя.

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Ранее Лайф сообщал, что Нурсултан Назарбаев был госпитализирован в Астане из-за проблем с сердцем. Добавим, что первому президенту Казахстана сейчас 82 года.

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ТАСС / Валерий Шарифуллин

Артур Белкин

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