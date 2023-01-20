СМИ сообщили о госпитализации Назарабаева и комплексном обследовании сердца
СМИ: В Казахстане госпитализировали экс-президента Нурсултана Назарбаева
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает "Казахское телеграфное агентство" со ссылкой на известного в стране медиаменеджера Александра Аксютица.
"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", — отметил Аксютиц.
При этом каких-либо официальных комментариев от представителей бывшего президента Казахстана или официальных властей не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что депутаты Парламента страны на совместном заседании палат признали утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)".
ТАСС / Турар Казангапов