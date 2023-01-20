СМИ сообщили о госпитализации Назарабаева и комплексном обследовании сердца

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает "Казахское телеграфное агентство" со ссылкой на известного в стране медиаменеджера Александра Аксютица.

"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", — отметил Аксютиц.

При этом каких-либо официальных комментариев от представителей бывшего президента Казахстана или официальных властей не поступало.