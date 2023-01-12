"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 08:06

Назарбаева лишили звания почётного сенатора Казахстана

Сенат Казахстана исключил из закона должность почётного сенатора, которую занимал экс-президент Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания почётного сенатора. Как сообщил журналистам в четверг председатель Верхней палаты Парламента республики Маулен Ашимбаев, этот статус был исключён из процедурного регламента.

"Звания "Почётный сенатор" больше нет в законе. Весь наш народ проголосовал за это на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из конституции нормы о первом президенте — Елбасы. Это решение народа", сказал он.

Напомним, что Назарбаеву присвоили статус почётного сенатора Казахстана в мае 2019 года — спустя пару месяцев после того, как он сложил полномочия главы республики после почти 30-летнего правления. Должность почётного сенатора была введена специально для него. Тогда в Парламенте сочли, что это является "справедливой оценкой и данью уважения Елбасы за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана и консолидации казахстанского общества".

В Казахстане решили обсудить лишение Назарбаева привилегий

В Казахстане решили обсудить лишение Назарбаева привилегий

Ранее Лайф писал, что Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников. Такой закон приняли депутаты Сената (Верхней палаты). А в сентябре прошлого года вступил в силу указ о переименовании столицы Казахстана — из Нур-Султана обратно в Астану.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров