Назарбаева лишили звания почётного сенатора Казахстана
Сенат Казахстана исключил из закона должность почётного сенатора, которую занимал экс-президент Назарбаев
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания почётного сенатора. Как сообщил журналистам в четверг председатель Верхней палаты Парламента республики Маулен Ашимбаев, этот статус был исключён из процедурного регламента.
"Звания "Почётный сенатор" больше нет в законе. Весь наш народ проголосовал за это на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из конституции нормы о первом президенте — Елбасы. Это решение народа", — сказал он.
Напомним, что Назарбаеву присвоили статус почётного сенатора Казахстана в мае 2019 года — спустя пару месяцев после того, как он сложил полномочия главы республики после почти 30-летнего правления. Должность почётного сенатора была введена специально для него. Тогда в Парламенте сочли, что это является "справедливой оценкой и данью уважения Елбасы за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана и консолидации казахстанского общества".
Ранее Лайф писал, что Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников. Такой закон приняли депутаты Сената (Верхней палаты). А в сентябре прошлого года вступил в силу указ о переименовании столицы Казахстана — из Нур-Султана обратно в Астану.