Назарбаева лишили звания почётного сенатора Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания почётного сенатора. Как сообщил журналистам в четверг председатель Верхней палаты Парламента республики Маулен Ашимбаев, этот статус был исключён из процедурного регламента.

"Звания "Почётный сенатор" больше нет в законе. Весь наш народ проголосовал за это на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из конституции нормы о первом президенте — Елбасы. Это решение народа", — сказал он.

Напомним, что Назарбаеву присвоили статус почётного сенатора Казахстана в мае 2019 года — спустя пару месяцев после того, как он сложил полномочия главы республики после почти 30-летнего правления. Должность почётного сенатора была введена специально для него. Тогда в Парламенте сочли, что это является "справедливой оценкой и данью уважения Елбасы за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана и консолидации казахстанского общества".