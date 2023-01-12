США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине из-за лжи Киева и Владимира Зеленского. С таким предложением выступилстарший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Иначе, по мнению эксперта, Вашингтон не по своей воле может оказаться "втянутым в ожесточённую войну".

В статье для The American Conservative Бэндоу раскритиковал Киев использование украинского так называемого Центра противодействия дезинформации против неугодных — тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта. Украинские власти включили в чёрный список многих американцев, в том числе самого автора, и обвинили в "распространении российской пропаганды".

При этом Бэндоу указал на то, что Зеленский сам не святой: речь идёт и о коррупции, и о попытках ложью втянуть США и НАТО в конфликт. Эксперт напомнил, как Киев пытался выдать ракетный удар по Польше за "нападение России".

"Если Запад мог легко определить точку запуска и траекторию ракеты, то могли это сделать и украинские военные. Либо они солгали Зеленскому, либо он сам солгал Западу, который финансирует его войну", — отметил обозреватель.

Поэтому Бэндоу считает, что США должны осознавать потенциальную угрозу со стороны таких лжедрузей.