TAC: В США предложили создать Центр по противодействию дезинформации из-за лжи Киева
США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине из-за лжи Киева и Владимира Зеленского. С таким предложением выступилстарший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Иначе, по мнению эксперта, Вашингтон не по своей воле может оказаться "втянутым в ожесточённую войну".
В статье для The American Conservative Бэндоу раскритиковал Киев использование украинского так называемого Центра противодействия дезинформации против неугодных — тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта. Украинские власти включили в чёрный список многих американцев, в том числе самого автора, и обвинили в "распространении российской пропаганды".
При этом Бэндоу указал на то, что Зеленский сам не святой: речь идёт и о коррупции, и о попытках ложью втянуть США и НАТО в конфликт. Эксперт напомнил, как Киев пытался выдать ракетный удар по Польше за "нападение России".
"Если Запад мог легко определить точку запуска и траекторию ракеты, то могли это сделать и украинские военные. Либо они солгали Зеленскому, либо он сам солгал Западу, который финансирует его войну", — отметил обозреватель.
Поэтому Бэндоу считает, что США должны осознавать потенциальную угрозу со стороны таких лжедрузей.
Напомним, 15 ноября 2022 года стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши позже согласились с этой версией.
ТАСС / dpa/picture-alliance