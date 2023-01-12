Подключённый к ИВЛ Костомаров до госпитализации лечился окунанием в прорубь

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров неделю находился в плохом самочувствии и избегал лечения медикаментами. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По его данным, спортсмен выступал даже с температурой 38,4 градусов. Кроме того, на протяжении всей недели до госпитализации Костомаров лечился тем, что окунался в прорубь.