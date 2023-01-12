Подключённый к ИВЛ Костомаров до госпитализации лечился окунанием в прорубь
Mash: Фигурист Костомаров вместо медикаментов неделю лечился окунанием в прорубь
Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров неделю находился в плохом самочувствии и избегал лечения медикаментами. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По его данным, спортсмен выступал даже с температурой 38,4 градусов. Кроме того, на протяжении всей недели до госпитализации Костомаров лечился тем, что окунался в прорубь.
Напомним, 10 января Костомаренко госпитализировали в реанимацию с пневманией. Состояние фигуриста оценивается как крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. В начале января Костомаренко выступал в рамках ледового шоу Ильи Авербуха, он даже выходил на лёд в 25-градусный мороз в канун Рождества в Ногинске.
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