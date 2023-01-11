"Рома, борись!": Семенович трогательно обратилась к попавшему в реанимацию Костомарову

Госпитализированный с пневмонией олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров — очень сильный человек, он должен справиться с болезнью. Такое мнение высказала его бывшая партнёрша, певица и телеведущая Анна Семенович.

"Абсолютно уверена, что он справится с болезнью. Так случается, что простудные инфекции преследуют спортсменов, чья жизнь связана со льдом... Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдёт и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лёд, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями. Дорогой Рома, держись, борись", — сказала она ТАСС.