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11 января, 15:50

"Рома, борись!": Семенович трогательно обратилась к попавшему в реанимацию Костомарову

Семенович считает, что поддержка поможет фигуристу Костомарову победить болезнь

<p>Обложка © ТАСС / Максим Григорьев, © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев, © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Госпитализированный с пневмонией олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров — очень сильный человек, он должен справиться с болезнью. Такое мнение высказала его бывшая партнёрша, певица и телеведущая Анна Семенович.

"Абсолютно уверена, что он справится с болезнью. Так случается, что простудные инфекции преследуют спортсменов, чья жизнь связана со льдом... Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдёт и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лёд, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями. Дорогой Рома, держись, борись", сказала она ТАСС.

Фигурист Роман Костомаров подключён одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Фигурист Роман Костомаров подключён одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В первых числах января он участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха, причём одно из выступлений проходило на 25-градусном морозе. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Олимпийская чемпионка Светлана Журова допустила, что Костомарова мог заразить кто-то из зрителей.

Матвей Шандрыголов

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