Звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова сообщила об осложнениях после пневмонии

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова рассказала о проблемах со здоровьем после пневмонии. Подробностями своей болезни и причинах набора веса в последние годы она поделилась с порталом Woman.ru.

53-летняя артистка ранее призналась, что врачи долго не могли поставить ей диагноз. А в этом году звезда планировала встретить Рождество в Зеленецком монастыре, но не смогла туда поехать из-за самочувствия.

"Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония. Выкарабкаюсь. Кто говорил, что будет легко?" — сказала Мельникова.

По словам артистки, причиной набора веса стали гормональные препараты. Но как только она переставала их принимать, вес возвращался в норму.