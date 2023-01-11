Звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова сообщила об осложнениях после пневмонии
Актриса театра и кино Анастасия Мельникова. Обложка © ТАСС / Роман Пименов
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова рассказала о проблемах со здоровьем после пневмонии. Подробностями своей болезни и причинах набора веса в последние годы она поделилась с порталом Woman.ru.
53-летняя артистка ранее призналась, что врачи долго не могли поставить ей диагноз. А в этом году звезда планировала встретить Рождество в Зеленецком монастыре, но не смогла туда поехать из-за самочувствия.
"Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония. Выкарабкаюсь. Кто говорил, что будет легко?" — сказала Мельникова.
По словам артистки, причиной набора веса стали гормональные препараты. Но как только она переставала их принимать, вес возвращался в норму.
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