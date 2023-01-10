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10 января, 14:21

Елена Проклова попала в больницу с переломом, до этого отыграв с больной ногой шесть спектаклей

Актрису Елену Проклову прооперировали после перелома, она находится в больнице

Врачи Боткинской больницы в Москве прооперировали актрису, телеведущую и заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. В медучреждение она поступила с переломом ноги.

"Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, всё сделали, теперь лежу выздоравливаю", рассказала она ТАСС.

По словам 69-летней актрисы, травма была получена на репетиции спектакля "Розыгрыш" во время гастролей в Крыму, когда она поскользнулась. При этом перелом не помешал ей выступить, а о характере травмы она и вовсе узнала на следующий день.

"[Мы] cыграли ещё пять [спектаклей], я ездила на коляске с гипсом. Затем приехали в Москву, гипс сняли и сделали операцию, поскольку перелом со смещением. Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро, тем более что впереди у меня интересные репетиции, надо за месяц восстановиться для гастролей", заявила она и добавила, что зрители с пониманием отнеслись к сложившимся обстоятельствам.

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Лайф писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщается, что его привезли в одну из московских клиник ночью, а утром ему стало хуже. На данный момент его состояние оценивается как крайне тяжёлое, его подключили к ИВЛ.

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ТАСС / Саверкин Александр

Матвей Шандрыголов

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