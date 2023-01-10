Елена Проклова попала в больницу с переломом, до этого отыграв с больной ногой шесть спектаклей

Врачи Боткинской больницы в Москве прооперировали актрису, телеведущую и заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. В медучреждение она поступила с переломом ноги.

"Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, всё сделали, теперь лежу выздоравливаю", — рассказала она ТАСС.

По словам 69-летней актрисы, травма была получена на репетиции спектакля "Розыгрыш" во время гастролей в Крыму, когда она поскользнулась. При этом перелом не помешал ей выступить, а о характере травмы она и вовсе узнала на следующий день.

"[Мы] cыграли ещё пять [спектаклей], я ездила на коляске с гипсом. Затем приехали в Москву, гипс сняли и сделали операцию, поскольку перелом со смещением. Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро, тем более что впереди у меня интересные репетиции, надо за месяц восстановиться для гастролей", — заявила она и добавила, что зрители с пониманием отнеслись к сложившимся обстоятельствам.