Мигрант умер страшной смертью на границе с Латвией, где военные бросили его на последнем издыхании

Вблизи границы с Латвией найдено тело африканского беженца, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Ещё несколько мигрантов рассказали, что латвийские силовики доставили их на границу и оставили, проигнорировав просьбы оказать помощь находящемуся в тяжёлом состоянии мужчине.

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Латвией. Видео © Telegram / Госпогранкомитет Белоруссии

"В ночь с 9 на 10 января вблизи границы с Латвией белорусским пограничным нарядом обнаружен труп мужчины африканской внешности. Иностранцы также показали видео, свидетельствующее о том, что на латвийской стороне беженец уже находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться", — рассказали пограничники и опубликовали страшные кадры.

В комитете подчеркнули, что африканец был фактически при смерти и нуждался в срочной госпитализации. Но латвийские военные выбросили группу на границе и, угрожая оружием, заставили пройти через заграждение на территорию Белоруссии.

К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков мигрант умер. Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа.

Погранкомитет сообщил об обнаружении тела ещё одного мигранта на границе с Латвией в начале недели. Судя по "характеру следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещён через заграждение". Также из пограничного забора была демонтирована проволочная часть.