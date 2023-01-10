Мигрант умер страшной смертью на границе с Латвией, где военные бросили его на последнем издыхании
Белорусские пограничники сообщили о смерти африканского мигранта на границе с Латвией
Вблизи границы с Латвией найдено тело африканского беженца, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Ещё несколько мигрантов рассказали, что латвийские силовики доставили их на границу и оставили, проигнорировав просьбы оказать помощь находящемуся в тяжёлом состоянии мужчине.
Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Латвией. Видео © Telegram / Госпогранкомитет Белоруссии
"В ночь с 9 на 10 января вблизи границы с Латвией белорусским пограничным нарядом обнаружен труп мужчины африканской внешности. Иностранцы также показали видео, свидетельствующее о том, что на латвийской стороне беженец уже находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться", — рассказали пограничники и опубликовали страшные кадры.
В комитете подчеркнули, что африканец был фактически при смерти и нуждался в срочной госпитализации. Но латвийские военные выбросили группу на границе и, угрожая оружием, заставили пройти через заграждение на территорию Белоруссии.
К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков мигрант умер. Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа.
Погранкомитет сообщил об обнаружении тела ещё одного мигранта на границе с Латвией в начале недели. Судя по "характеру следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещён через заграждение". Также из пограничного забора была демонтирована проволочная часть.
Ранее белорусские пограничники рассказали об угрозах украинских коллег на границе. Вместе с сотрудниками МЧС и Красного Креста белорусы также создали на границе все условия для приёма, обогрева и пропуска беженцев.
Telegram / Госпогранкомитет Белоруссии