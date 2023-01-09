В Латвии хотят приостановить закон о репатриации из-за россиян
МВД Латвии планирует приостановить действие закона о репатриации из-за запросов россиян
МВД Латвии намерено приостановить действие закона о репатриации из-за большого количества запросов российских граждан. Об этом пишет портал Delfi.
Ведомство подаст на рассмотрение правительства доклад, в котором говорится о растущем интересе граждан РФ к переезду в Латвию. По данным издания, россияне вместе с членами семей всё чаще запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно соответствующему закону.
Данный документ вступил в силу в 1995 году, целью его принятия было создание условий для переезда в Латвию лиц латышского происхождения. В МВД указали, что в начале действия закона репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада. При этом уже в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины. А в 2022 году доля граждан РФ достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта.
Ранее Лайф писал, что рекордное за последние 23 года количество репатриантов прибыло в Израиль. По данным Еврейского агентства, за 2022 год таковых уже более 70 тысяч человек, половина из них — россияне. В прошлом году в рамках репатриации в страну въехало 28,6 тысячи человек.
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