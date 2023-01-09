НАТО и ЕС решили вывести партнёрство на новый уровень
AFP: ЕС и НАТО решили усилить сотрудничество из-за конфликта на Украине
Евросоюз и НАТО намерены активизировать сотрудничество и вывести его на новый уровень из-за кризиса на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на совместное заявление сторон.
"НАТО остаётся основой коллективной обороны союзников и имеет решающее значение для евроатлантической безопасности. Мы признаём ценность более сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность", — указано в документе.
Соглашение об укреплении связей ЕС и Североатлантического альянса будет подписано 10 января генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В документе также говорится, что военный блок и Евросоюз обязуются вывести партнёрство на новый уровень, мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, будь то политические, экономические и военные, для достижения общих целей.
Ранее сообщалось, что примерно половина населения Финляндии не поддерживает идею создания в стране постоянной базы НАТО после присоединения к альянсу. При этом около 49% граждан выступают за то, чтобы их страна активнее принимала участие в международных военных операциях и деятельности Североатлантического альянса.
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