Западу предрекли проигрыш в случае войны с Россией и её союзниками

НАТО, США и Европе грозит поражение в случае войны с Россией и её союзниками. Об этом заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини.

"В лучшем [случае] они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу", — приводит его слова Atlantico.

По мнению эксперта, для предотвращения такого исхода необходимо остановить "враждебное наступление" Москвы и её единомышленников. При этом он отметил, что в случае поражения западного блока наступит настоящий многополярный мир. Тогда власть будет в руках государств с настоящей демократией, а старые ведущие мировые державы окажутся не у дел.

Вместе с тем Дини напомнил, что страны Североатлантического альянса добровольно отдали Киеву большую часть своего вооружения, многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. Поэтому в случае конфликта с Россией западным странам придётся в срочном порядке решать вопрос с арсеналом, что, к слову, отнимет много времени и средств.