Американский обозреватель предрёк Украине проблемы из-за грядущих выборов в США

В случае победы Республиканской партии на американских выборах в 2024 году будущее Украины вполне может оказаться под вопросом. Такое мнение высказала обозреватель Washington Post Лиз Слай.

"Хотя поддержка Европы политически важна, её военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году", — считает эксперт.

Слай убеждена, что в случае победы республиканцев на обсуждение "оружейного вопроса" США потребуется немало времени. Данный факт значительно снизит шансы Украины на успех, полагает она. Как указала обозреватель, военные возможности Киева полностью зависят от Запада, а остановка поставок может подорвать боеспособность украинской армии.