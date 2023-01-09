Российские студенты создали нейросеть для поиска опасных предметов в общественных местах

Российские студенты предложили распознавать опасные предметы в общественных местах с помощью нейросети. Как пишет RT, учащиеся Казанского государственного энергетического университета спроектировали для этого специальную интеллектуальную систему.

Проект реализуется в рамках акселерационной программы "Платформы университетского технологического предпринимательства". Лидер проекта Данил Кудрявцев рассказал, что речь идёт об интеллектуальной системе SBA (Scan-Based Access), которая совместима с любыми видами сканеров.

"Это программное обеспечение, которое использует возможности нейросети для надёжного распознавания предметов, несущих угрозу безопасности, таких как холодное, огнестрельное оружие, взрывные устройства", — поделился студент третьего курса.

Так, при входе в учреждение вещи человека сканируют через интроскоп, а полученное изображение передают в SBA, где его анализирует программа. Именно она определяет возможный источник угрозы и передаёт информацию оператору, который в свою очередь направляет человека в зону дополнительной проверки, объяснил Данил.

Как заверяют студенты, благодаря данной системе уровень безопасности в общественных местах должен заметно повыситься. По их словам, она полностью исключает ошибки идентификации, которые могут быть связаны с человеческим фактором.