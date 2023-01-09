Россиянам назвали способ войти в рабочий ритм и избежать "постотпускной депрессии"

Чтобы легко войти в рабочий режим после продолжительных новогодних каникул, следует не браться за выполнение всех задач сразу. Как рассказала в беседе с Ura.ru психолог Елена Перминова, вливаться в работу стоит постепенно.

"Основная рекомендация — не хвататься за всё сразу. Вливаться в работу нужно плавно, с несильно важных дел, которые легко дадутся. Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно, то есть застолья, праздники, физические нагрузки. За эту неделю мы сильно переключились с рабочего режима", — указала медик.

По словам Перминовой, такой метод поможет успешно войти в рабочий ритм, а также избежать "постотпускной депрессии". Особенно это касается тех, кто уезжал на отдых в тёплые страны. Кроме того, благодаря плавному решению задач человек уберегает себя от излишней нагрузки, указала психолог.