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9 января, 05:47

Россиянам назвали способ войти в рабочий ритм и избежать "постотпускной депрессии"

Психолог Перминова призвала "не хвататься за всё сразу" после новогодних праздников

Чтобы легко войти в рабочий режим после продолжительных новогодних каникул, следует не браться за выполнение всех задач сразу. Как рассказала в беседе с Ura.ru психолог Елена Перминова, вливаться в работу стоит постепенно.

"Основная рекомендация — не хвататься за всё сразу. Вливаться в работу нужно плавно, с несильно важных дел, которые легко дадутся. Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно, то есть застолья, праздники, физические нагрузки. За эту неделю мы сильно переключились с рабочего режима", — указала медик.

По словам Перминовой, такой метод поможет успешно войти в рабочий ритм, а также избежать "постотпускной депрессии". Особенно это касается тех, кто уезжал на отдых в тёплые страны. Кроме того, благодаря плавному решению задач человек уберегает себя от излишней нагрузки, указала психолог.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, какими неприятностями со здоровьем чревата нелюбимая работа. Она может привести к серьёзным негативным последствиям, например стать причиной развития выгорания — большой проблемы, которая на сегодняшний день касается множества людей.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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