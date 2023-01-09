Сексолог дала советы, как снизить вероятность измен в отношениях

Чаще всего измены в парах происходят потому, что люди не умеют друг друга услышать и понять. Многие считают разговоры и внимание к деталям не очень важными для отношений, и это, как показывают последствия, в корне неверно. Об этом рассказала психолог-сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашова.

Как пишет "Лента.ру", сексолог объяснила, что в таком случае партнёр ищет на стороне человека, способного услышать чувства и просьбы. Уберечь от измен, по её словам, может простая беседа в обнимку в постели. Второй по статистике причиной специалист назвала скучную сексуальную жизнь. Она отметила, что людям с разным уровнем либидо будет сложно сохранить отношения, и дала совет начать с разговора в комфортной обстановке о каких-либо фантазиях, с длинной сексуальной прелюдии или введения в половую жизнь секс-игрушек. И ещё одним важным моментом, сохраняющим брак, психолог назвала ухоженный внешний вид.

"Вместо застиранных футболок можно выбрать красивую домашнюю одежду. Мужчины, вам также не советую расслабляться: царственное возлежание на диване с чипсами и пивом мало кого возбудит", — посоветовала Кондрашова.

Ещё одной причиной измен зачастую становится чрезмерная ревнивость. Специалист уточнила, что из-за этого люди отстраняются друг от друга: подозрения, обида, а затем и "тихая гавань" на стороне. Если трудно справиться самим и "травма кроется глубоко внутри", Кондрашова рекомендовала обратиться за профессиональной консультацией.