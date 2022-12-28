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28 декабря, 15:50

Психолог посоветовал не выключать свет при занятии сексом

Психолог Франтов заявил, что разнообразить сексуальную жизнь помогут гирлянды и светильники

Разнообразить сексуальную жизнь помогут массажные свечи и новогодние гирлянды. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Владислав Франтов, отметив, что свет во время интимной близости помогает, а не мешает.

"Только [гирлянды] не мигающие, которые могут вызвать приступ эпилепсии, а те, которые дают приятный свет и могут переходить от ярких огней к полному затуханию. В порыве своей чувственности партнёры могут войти в один такт с игрой света", — отметил эксперт.

Франтов отметил, что вообще свет даёт много информации о реакциях партнёра, его мимике, движениях, напряжении мышц, а это в свою очередь влияет на возбуждение. При этом специалист подчеркнул, что речь не идёт о том, что в спальне обязательно нужно включать люстру, достаточно небольших светильников, которые создают небольшой полумрак и определённую игру теней. Если человек стесняется видеть тело партнёра, то ему нужно работать с первопричинами, а не выключать свет, заключил психолог.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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