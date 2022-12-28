Психолог посоветовал не выключать свет при занятии сексом

Разнообразить сексуальную жизнь помогут массажные свечи и новогодние гирлянды. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Владислав Франтов, отметив, что свет во время интимной близости помогает, а не мешает.

"Только [гирлянды] не мигающие, которые могут вызвать приступ эпилепсии, а те, которые дают приятный свет и могут переходить от ярких огней к полному затуханию. В порыве своей чувственности партнёры могут войти в один такт с игрой света", — отметил эксперт.