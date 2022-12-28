В Москве запустили суперсервис для переезжающих в столицу

На портале mos.ru запустили новый суперсервис для тех, кто решил переехать в столицу. "Переезд в Москве" поможет решить на новом месте жительства многие организационные вопросы и даст чёткую инструкцию. Например, подскажет, какие документы необходимо оформить новосёлу, как прикрепиться к поликлинике, зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу. Сейчас доступно около 170 персональных наборов инструкций.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, в каталоге "Услуги" необходимо зайти в раздел "Жильё, недвижимость, земля", затем выбрать "ЖКУ, обслуживание жилья" и далее нажать на кнопку "Переезд в Москве". Найти сервис также можно, воспользовавшись строкой поиска. Сервис пригодится и тем, кто переезжает из одного района Москвы в другой.

"Помимо хлопот, непосредственно связанных с переездом, необходимо разобраться с документами и наладить для всей семьи привычный быт на новом месте. Суперсервис на mos.ru в удобном и структурированном формате даст горожанам всю необходимую информацию о том, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, оформить медицинские справки и многое другое", — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов.

В будущем "Переезд в Москве" планируют дополнять другой полезной информацией: материалами о досуге, особенностях социальной помощи, инструкциями для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.