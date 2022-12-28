В Москве появился новый современный гастроквартал "Депо. Три вокзала"

В преддверии новогодних праздников в Москве открылся новый фуд-молл "Депо. Три вокзала". Современный гастроквартал общей площадью 2,8 гектара разместился на территории бывшего троллейбусного парка на Новорязанской улице. В нём разместятся 60 гастрономических корнеров, олицетворяющих 15 кухонь мира, маркет со свежими продуктами и барная линия длиной более 65 метров.

Но "Депо. Три вокзала" — это не только про еду.

Это современное событийное пространство, вмещающее более 2000 посадочных мест, зону с библиотекой, две событийные площадки, бутики и детскую игровую зону. Для жителей столицы здесь будут проводиться фестивали, ярмарки, концерты, театрализованные шоу, лекции, мастер-классы и другие досуговые мероприятия. А для любителей романтики скоро ещё откроется кинопаркинг.

Резидентами фудмолла "Депо. Три вокзала" станут как новые проекты от гастроэнтузиастов и известных рестораторов, так и любимые всеми Mollusca, Soul in the Bowl, "Veганутые", Maestrello, Fluffy Fluffy, CHEF BURGER, "Сокровища морей» и другие.

"Депо. Три вокзала" станет новой точкой притяжения на карте Москвы. Видео предоставлено Лайфу.

"Ансамбль зданий троллейбусного парка, в котором откроется "Депо. Три вокзала", является объектом культурного наследия. Фасады зданий бывшего троллейбусного парка были бережно отреставрированы в сотрудничестве с Департаментом культурного наследия Москвы: восстановлена кирпичная кладка и своды, убраны поздние элементы, искажающие исторический облик", — сообщили Лайфу представители этого амбициозного проекта.