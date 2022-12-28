Устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению
Суд вынес приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году, он получил пожизненный срок. Злоумышленника признали вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества.
Устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Видео © LIFE
"Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима", — озвучил судья.
Время заключения под стражу зачтут в срок отбывания наказания из расчёта один к одному.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Нападавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Дело Бекмансурова рассматривал Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.
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