Суд вынес приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году, он получил пожизненный срок. Злоумышленника признали вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества.

Устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Видео © LIFE

"Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима", — озвучил судья.