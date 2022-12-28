ОАК передала Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-57

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-57 в рамках программы поставок текущего года. Об этом сообщается на сайте ОАК.

"Этот самолёт — будущее российской боевой авиации, в нём воплотились передовые технологии и конструкторские решения. Он обладает сверхманёвренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны. В его планере широко применены композиционные материалы, самолёт оснащён новейшим бортовым оборудованием", — заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Как заметил глава ОАК Юрий Слюсарь, завод в Комсомольске-на-Амуре полностью выполнил программу по производству Су-57 и истребителей Су-35С для ВКС РФ в уходящем году.