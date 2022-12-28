Около 1,8 миллиона человек заболели гриппом в России на прошлой неделе

Около 1,8 миллиона жителей России заболели гриппом за последнюю неделю, однако в целом ситуация с заболеваемостью стабилизируется. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пока ещё подъём заболеваемости есть, продолжается, более 120 тысяч пациентов <...> сегодня болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом", — отметил Мурашко.