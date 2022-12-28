Почти все заболевшие в этом сезоне гриппом россияне не были привиты
Попова: Более 98% пациентов с гриппом в РФ не были привиты
Более 98% россиян, заболевших гриппом, не делали прививки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
"Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют больше чем 98% — эти люди не привиты", — сообщила она.
По словам Поповой, противоэпидемические меры, которые власти научились принимать, позволяют не вводить жёсткие ограничения. Глава ведомства добавила, что в России сейчас всё идёт своим чередом согласно тем правилам, которые написаны и эффективно используются.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7%. При этом общее число заразившихся составило 1,7 миллиона человек.
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