Почти все заболевшие в этом сезоне гриппом россияне не были привиты

Более 98% россиян, заболевших гриппом, не делали прививки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют больше чем 98% — эти люди не привиты", — сообщила она.

По словам Поповой, противоэпидемические меры, которые власти научились принимать, позволяют не вводить жёсткие ограничения. Глава ведомства добавила, что в России сейчас всё идёт своим чередом согласно тем правилам, которые написаны и эффективно используются.