Медики развеяли миф о пользе овощей для сердца

Учёные из Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого оценили опасность для здоровья, связанную с курением, употреблением красного мяса и диетами с низким содержанием овощей. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Эксперты провели анализ данных, полученных в ходе предыдущих исследований, которые были посвящены поиску научных доказательств вреда привычек. Каждую из них учёные оценили по шкале от одной до пяти звёзд, где максимальное число — высочайшее качество подтверждения связи привычки с заболеванием.

Так, четыре-пять звёзд получило курение при анализе рака глотки, гортани, трахеи, бронхов, поджелудочной железы, лёгких и их хронической обструктивной болезни, аневризмы аорты, болезни периферических артерий нижних конечностей. Также учёные рассмотрели подтверждение связи потребления красного мяса и рака толстой кишки, груди, прямой кишки. Такое доказательство получило только по две звезды.

По словам учёных, противоречивость связана с тем, что жир и холестерин не считаются опасными, но проблемы возникают при употреблении их с избыточным количеством углеводов. Этот момент эксперты намерены изучить в дальнейшем. Хотя, отметили они, пока что избыток красного мяса останется фактором риска множества заболеваний.

Пять звёзд досталось доказательству того, что диеты с низким содержанием овощей редко приводят к тяжёлым заболеваниям. Самое серьёзное последствие этого — ишемический инсульт, которому учёные поставили оценку "3". Две звезды достались ишемической болезни сердца, инсульту и раку пищевода. По мнению экспертов, важен не факт употребления овощей, а общее качество питания. По словам учёных, их выводы не говорят о том, что овощи не имеют пользы, а показывают, что они не компенсируют остальные аспекты неправильного питания.