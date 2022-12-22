Названы продукты-помощники в борьбе с лишними килограммами перед Новым годом

Сбросить лишний вес перед новогодними праздниками помогут лёгкие овощные супы. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Если необходимо убрать лишние килограммы, то подойдут лёгкие овощные супы на вторичном бульоне. Они занимают объём в желудке, растягивая его, что позволяет быстрее насытиться. А низкая энергетическая плотность данного блюда не перегружает калориями", — объяснила специалист.

На супах даже можно устроить разгрузочные дни. По словам врача, это полезно, разнообразно и эффективно, поскольку выводится лишняя вода из организма благодаря большому количеству калия, который содержится в овощах. А их в диетическом супе обычно очень много, но при этом блюдо должно иметь минимум специй, приправ и соли. К наиболее подходящим овощам относятся брокколи, сельдерей, цветная капуста, стручковая кенийская фасоль и спаржа.

Кроме того, похудеть можно, если как можно чаще потреблять рыбу. Ею следует заменять мясо, поскольку в ней содержится меньше токсичных веществ и больше минеральных солей. К тому же рыба легче переваривается. Тананакина советует запекать её или варить на пару. Наименее жирные сорта — треска, сайда, хек, минтай, судак.

Вместе с тем стоит избавиться от пирожных, шоколада и конфет, которые хранятся в буфете. И всегда нужно в запасе держать свежие фрукты и овощи, чтобы во время внезапного приступа голода не съесть что-то сладкое.