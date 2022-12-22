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22 декабря, 07:39

Названы продукты-помощники в борьбе с лишними килограммами перед Новым годом

Врач Тананакина: Овощные супы и рыба помогут в борьбе с лишним весом перед Новым годом

Сбросить лишний вес перед новогодними праздниками помогут лёгкие овощные супы. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Если необходимо убрать лишние килограммы, то подойдут лёгкие овощные супы на вторичном бульоне. Они занимают объём в желудке, растягивая его, что позволяет быстрее насытиться. А низкая энергетическая плотность данного блюда не перегружает калориями", — объяснила специалист.

На супах даже можно устроить разгрузочные дни. По словам врача, это полезно, разнообразно и эффективно, поскольку выводится лишняя вода из организма благодаря большому количеству калия, который содержится в овощах. А их в диетическом супе обычно очень много, но при этом блюдо должно иметь минимум специй, приправ и соли. К наиболее подходящим овощам относятся брокколи, сельдерей, цветная капуста, стручковая кенийская фасоль и спаржа.

Кроме того, похудеть можно, если как можно чаще потреблять рыбу. Ею следует заменять мясо, поскольку в ней содержится меньше токсичных веществ и больше минеральных солей. К тому же рыба легче переваривается. Тананакина советует запекать её или варить на пару. Наименее жирные сорта — треска, сайда, хек, минтай, судак.

Вместе с тем стоит избавиться от пирожных, шоколада и конфет, которые хранятся в буфете. И всегда нужно в запасе держать свежие фрукты и овощи, чтобы во время внезапного приступа голода не съесть что-то сладкое.

Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес за новогодние праздники

Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес за новогодние праздники

Ранее психолог Вера Афанасьева рекомендовала садиться за новогодний стол слегка голодным, чтобы избежать набора лишних килограммов. Также не рекомендуется пропускать завтрак и обед перед праздничным застольем в надежде "освободить место".

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Freepik / KamranAydinov

Светлана Оперук

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